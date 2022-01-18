Бородатый таксист в маске ограбил мужчину возле его дома в Петербурге

По информации ivbg.ru, 17 января в полицию обратился 56-летний житель Купчино. По его словам, 15 января около 23:30 возле его дома № 51 на улице Бабушкина его ограбил водитель такси.

Таксист распылил ему в лицо содержимое перцового баллончика и сорвал с шеи серебряную цепь с крестом стоимостью около 20 тысяч рублей.

По словам обратившегося, агрессор – мужчина азиатской внешности с бородой. На лице у него была маска защитного цвета. Возбуждено уголовное дело.