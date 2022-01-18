Первым компонентом «Спутника М» привилось уже 1,5 тысячи подростков

Первый компонент вакцины от коронавируса для детей и подростков получили уже больше половины участников испытаний. Исследования уже показали эффективность и безопасность вакцины.

Об этом во вторник, 18 января, рассказали в пресс-службе правительства Москвы со ссылкой на главного педиатра Департамента здравоохранения столицы, Исмаила Османова. Более 1,5 тысяч подростков привились первым компонентом.

По словам Османова, третья фаза исследований «Спутника М» началась в ноябре прошлого года на базе десяти поликлиник и двух детских больниц столицы.

Все это время ребята ведут дневник самочувствия в мобильном приложении, а врачи наблюдают за их состоянием. Предварительные результаты позволяют сделать вывод о безопасности прививки, — отметил врач.

Также Османов добавил, что ни у одного их испытуемых не было серьезных побочных явлений на вакцину — редко у подростков поднималась небольшая температура, отмечая повышенную усталость и боль в месте инъекции.