Закон о QR-кодах единогласно сняли с рассмотрения в Госдуме

В Госдуме поддержали снятие с рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов о вакцинации для посещения общественных мест.

Об этом в понедельник, 17 января, стало известно РИА Новости.

Telegram-канале Вячеслав Володин. Совет Государственной думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах, — пишет у себя вВячеслав Володин.

Спикер Госдумы также поблагодарил всех за обратную связь при обсуждении законопроекта. Его пост в Telegram-канале об инициативе набрал больше 1 млн просмотров и 700 тысяч комментариев.

В этой же публикации Володин напомнил, что накануне было принято решение включить в повестку пленарного заседания 18 января законопроект о наказании для педофилов, согласно которому в России могут ввести пожизненное заключение для ранее судимых за данное преступление.