IKEA выпустила плюшевого «рыбопса» по подобию рисунка петербургского школьника

Мальчик по имени Савва из Петербурга победил в международном конкурсе детских рисунков «Давай играть». Теперь его творчество, воплощенное в плюшевой игрушке, можно купить в магазинах всемирно известной компании.

Сеть IKEA выпустила игрушку «собако-русалка», эскиз которой нарисовал десятилетний школьник Савва из Петербурга. Об этом рассказали в паблике «ИКЕА Россия» «ВКонтакте».

Юный художник нарисовал для лимитированной серии игрушек SAGOSKATT 2021/САГОСКАТТ 2021 собаку синего цвета с оранжевым рыбьим хвостом. Жюри впечатлила оригинальность мальчика.

Каждый год дети со всего мира рисуют эскизы игрушек для конкурса ИКЕА «Давай играть!». Так во всем мире было создано более 66 тыс. рисунков, и только пять из них превратились в настоящие игрушки. Знакомьтесь, творение по эскизу 10-летнего Саввы из Санкт-Петербурга: наполовину собака, наполовину русалка = 100% очарование, — говорится в публикации.

Все средства от продажи игрушек пойдут на поддержку социальных проектов по всему миру мире, в том числе и в России.