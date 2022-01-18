В Петербурге и Ленобласти за год продали квартир почти на 600 млрд рублей

В 2021 году в Петербурге и Ленобласти продали квартир на 580 млрд рублей, что на 16% выше результатов 2020 года.

При этом застройщики Петербурга нарастили выручку на фоне падения спроса на жилье. Удалось им это сделать благодаря росту стоимости квадратного метра. По итогам прошлого года, «квадрат» в новостройках в среднем подорожал на 31% от уровня 2020 года — до 169,8 тыс. руб. В Ленобласти стоимость квадратного метра выросла на 27% — до 113,2 тыс. руб., пишет РБК.

Это привезло к значительному увеличению среднего бюджета покупки на первичном рынке. В Петербурге без учета скидок он подскочило до 7 млн руб. В прошлом году покупатели могли уложиться в 5,4 млн руб. В Ленобласти средний бюджет покупки в 2021 году был существенно ниже — 4,5 млн руб., при этом за год он вырос практически на миллион.

Тем временем цена квадратного метра в российских новостройках за год увеличилась почти на треть. А «вторичка» в Ленобласти подорожала за год почти на 40%.