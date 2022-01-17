«Вторичка» в Ленобласти подорожала за год почти на 40%

В Ленобласти стоимость жилья на вторичном рынке выросла за год более чем на 37%.

В среднем по России вторичное жилье подорожало на 19,4% до 82,7 тысячи рублей за квадратный метр. Об этом свидетельствуют данные портала «Мир квартир», передает РИА Новости.

Самый большой прирост цен зафиксирован в Сочи – на 82,2% и Краснодаре- 63,6%. В Москве стоимость «вторички» увеличилась за год на 18,7%, до 296,1 тыс. рублей, в Петербурге — на 25,8%, до 173,6 тыс. рублей.

Тем временем цена квадратного метра в российских новостройках за год увеличилась почти на треть.