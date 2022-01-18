На Олимпиаде в Китае Россию представят трое спортсменов из Ленобласти

Спортсменка из Приозерского района Ленобласти Наталья Шерина вошла в состав олимпийской сборной, которая выступит под флагом Олимпийского комитета России.

Как стало известно во вторник, 18 января, на 24-х Олимпийских играх в Пекине Ленинградскую область представят три спортсмена. Кроме Семёна Павличенко и Александра Горбацевича, саночников из Ломоносовского района, на масштабное спортивное мероприятие поедет 23-летняя фристайлистка Наталья Шерина из Приозерского района.

Бороться за первенство ей предстоит ски-кросс — это гонка с участием четырех лыжников по специальной горнолыжной трассе с трамплинами. Фристайлисты начнут выступать в Пекине одними из первых.

Олимпийские игры в Китае начнутся уже 4 февраля 2022 года.