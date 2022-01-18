Два человека погибли в квартирном пожаре в поселке Рощино

В поселке Рощино Выборгского района Ленобласти 12 человек тушили горящую квартиру. После ликвидации возгорания в помещении обнаружили тела двух человек.

Трагедия произошла накануне вечером, 18 января, передает сообщество ОНДиПР Выборгского района УНДиПР ГУ МЧС РФ по ЛО.

Пожар произошел в 5-этажном доме № 49 по улице Шалавина в Рощино. Чтобы локализовать пламя, на место ЧП прибыли 12 человек и 3 единицы техники, в том числе и сотрудники аварийно-газовой службы.

После ликвидации огня в сгоревшей квартире обнаружили тела двух человек, еще одного удалось спасти. Причина несчастного случая пока неизвестна. Обстоятельства происшествия уже выясняют специалисты.