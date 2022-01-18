В Петербурге девушка отбилась ножом от своего подвыпившего парня и оказалась под следствием

Молодой человек пришёл домой пьяным и начал скандал, чем напугал свою возлюбленную. Не долго думая, она взялась за нож. Теперь дебошир в реанимации, а девушка под следствием.

Бытовой конфликт произошел в квартире на Полюстровском проспекте в Петербурге, делится Mash на Мойке в Telegram 18 января.

Девушку сильно испугал ее молодой человек, который пришел домой в алкогольном опьянении и начал крушить все вокруг. Посчитав, что ей грозит опасность, она схватилась за нож и нанесла удары своему парню в грудь и плечо.

Дважды судимый пострадавший моментально протрезвел и понял, что его суженой за это будет грозить уголовная статья, поэтому он сам вызвал такси и поехал в больницу. Однако по дороге водитель заметил, что его клиент истекает кровью и вызвал скорую.

В итоге о происшествии узнали в полиции и задержали оборонявшуюся. Правоохранители взяли в расчет, что у задержанной годовалый ребёнок, и отпустили девушку под подписку о невыезде. Тем не менее уголовное дело о причинении тяжелого вреда здоровью было заведено, несмотря на то, что ее парень пытался объяснить, что всё произошло из-за него.