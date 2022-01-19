В Петербурге задержали родителей, оставивших троих детей без присмотра

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 18 января в полицию обратилась жительница коммунальной квартиры дома № 27 на 16-линии Васильевского острова. Она рассказала о скандале между супругами в соседней комнате.

Прибывшие на место полицейские участников конфликта не застали. Зато в комнате находились трое детей в возрасте 6 лет, 1,5 года и 3 месяцев.

Их 34-летняя мать и 31-летний отец задержаны. Возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности.

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18.01.2022 90
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