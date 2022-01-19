Как вычислить похоронного мошенника?

Как сообщают «Известия» со ссылкой на юриста Венеру Шайдуллину, основным признаком похоронных мошенников является их неожиданное и быстрое прибытие к родственникам после сообщения о смерти человека.

Как правило, «черные ритуальщики» появляются уже через 15–20 минут после сообщения о факте смерти. Также характерной чертой мошенников является отсутствие договора об оказании услуг и чеков за их оплату.

Адвокат Юлиана Трояновская добавила, что мошенники почти всегда торопят клиента и навязывают свои услуги. При этом подталкивают человека к быстрому принятию решения, обещая скидки и выгодные предложения

Руководитель Национального центра развития похоронного дела Павел Уланов призвал не доверять оперативным звонкам из ритуальных агентств сразу после кончины близкого. По его словам, если фирмы в области ритуальных услуг проявили инициативу и первыми позвонили родственникам скончавшегося человека, то информацию об умершем продали, и чек будет на 20-30 тысяч дороже.