Фотограф запечатлел полную луну в небе над Парнасом

Над Санкт-Петербургом ночью можно было наблюдать полную луну.

Источник: https://t.me/astrophotoboloto Источник: https://t.me/astrophotoboloto Источник: https://t.me/astrophotoboloto Источник: https://t.me/astrophotoboloto Источник: https://t.me/astrophotoboloto Источник: https://t.me/astrophotoboloto

Фотографу удалось заснять красавцу луну в небе над Парнасом в Санкт-Петербурге. Кадры были опубликованы в сообществе Астро Фото Болото.

На фото с телескопа луну видно, как на ладони.