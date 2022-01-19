Фотограф запечатлел полную луну в небе над Парнасом

Автор: Александр Селиванов
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Над Санкт-Петербургом ночью можно было наблюдать полную луну.

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Фотограф запечатлел полную луну в небе над Парнасом Станция метро «Парнас», спутники, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Природа в Санкт-Петербурге, Природа в России, природа, погода, мир, Луна, космосИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
Фотограф запечатлел полную луну в небе над Парнасом Станция метро «Парнас», спутники, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Природа в Санкт-Петербурге, Природа в России, природа, погода, мир, Луна, космосИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
Фотограф запечатлел полную луну в небе над Парнасом Станция метро «Парнас», спутники, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Природа в Санкт-Петербурге, Природа в России, природа, погода, мир, Луна, космосИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
Фотограф запечатлел полную луну в небе над Парнасом Станция метро «Парнас», спутники, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Природа в Санкт-Петербурге, Природа в России, природа, погода, мир, Луна, космосИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
Фотограф запечатлел полную луну в небе над Парнасом Станция метро «Парнас», спутники, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Природа в Санкт-Петербурге, Природа в России, природа, погода, мир, Луна, космосИсточник: https://t.me/astrophotoboloto

Фотографу удалось заснять красавцу луну в небе над Парнасом в Санкт-Петербурге. Кадры были опубликованы в сообществе Астро Фото Болото.

На фото с телескопа луну видно, как на ладони.

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18.01.2022 142
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