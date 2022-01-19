Фотограф запечатлел полную луну в небе над Парнасом

Над Санкт-Петербургом ночью можно было наблюдать полную луну.
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Фотографу удалось заснять красавцу луну в небе над Парнасом в Санкт-Петербурге. Кадры были опубликованы в сообществе Астро Фото Болото.
На фото с телескопа луну видно, как на ладони.
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18.01.2022 142