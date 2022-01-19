Почти 500 кг «санкционки» нашли на прилавках Петербурга

Северо-западная таможня провела рейд по торговым точкам Северной столицы. На прилавках сотрудники ведомства насобирали почти пол тонны санкционных товаров.

Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западной таможни в среду, 19 января.

Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление

Продукты, попадающие под так называемое «эмбарго», были завезены из Евросоюза. Их продажу зафиксировали на торговых точка рынка «Долгоозерный» и торгового комплекса «Старая Деревня» в Петербурге.

Среди найденного были разные марки сыров, масла и мясной продукции из Италии, Испании и Финляндии. В итоге сотрудники ведомства изъяли 457 кг «санкционки». Вероятней всего, ее отправят под каток бульдозера.