Почти 500 кг «санкционки» нашли на прилавках Петербурга

Автор: Анастасия Щербакова
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Северо-западная таможня провела рейд по торговым точкам Северной столицы. На прилавках сотрудники ведомства насобирали почти пол тонны санкционных товаров.

Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западной таможни в среду, 19 января.

Почти 500 кг "санкционки" нашли на прилавках Петербурга эмбарго, таможня, санкционка, санкции, Петербург, ЛенобластьФото: Северо-Западное таможенное управление
Почти 500 кг "санкционки" нашли на прилавках Петербурга эмбарго, таможня, санкционка, санкции, Петербург, ЛенобластьФото: Северо-Западное таможенное управление
Почти 500 кг "санкционки" нашли на прилавках Петербурга эмбарго, таможня, санкционка, санкции, Петербург, ЛенобластьФото: Северо-Западное таможенное управление
Почти 500 кг "санкционки" нашли на прилавках Петербурга эмбарго, таможня, санкционка, санкции, Петербург, ЛенобластьФото: Северо-Западное таможенное управление
Почти 500 кг "санкционки" нашли на прилавках Петербурга эмбарго, таможня, санкционка, санкции, Петербург, ЛенобластьФото: Северо-Западное таможенное управление

Продукты, попадающие под так называемое «эмбарго», были завезены из Евросоюза. Их продажу зафиксировали на торговых точка рынка «Долгоозерный» и торгового комплекса «Старая Деревня» в Петербурге.

Среди найденного были разные марки сыров, масла и мясной продукции из Италии, Испании и Финляндии. В итоге сотрудники ведомства изъяли 457 кг «санкционки». Вероятней всего, ее отправят под каток бульдозера.

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Почти 500 кг "санкционки" нашли на прилавках Петербурга эмбарго, таможня, санкционка, санкции, Петербург, Ленобласть
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