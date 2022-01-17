Ювелирка, оружие и валюта: за какие посылки заводили уголовные дела на таможне Пулково в 2021 году

Возобновление авиаперевозок и рост пассажиропотока повлияли на увеличение административных и уголовных правонарушений при отправке посылок и перемещении товаров. В прошлом году число правонарушений увеличилось сразу на 23 %.

Северо-Западная таможня подвела итоги 2021 года, согласно которым число возбужденных уголовных и административных дел увеличилось почти на четверть по сравнению с 2020 годом. Способствовало этому возобновление международных авиаперевозок.

Так, пять уголовных дел было возбуждено после попыток незаконно перевезти через таможенную границу «стратегически важные товары и ресурсы». Их таможенники насчитали на общую сумму порядка 20 млн рублей. Среди них — ювелирные изделия из Италии стоимостью 4 752 272,73 рублей.

Также были возбуждены уголовные дела на сумму более 158 миллионов рублей в сфере невозврата из-за границы средств в иностранной валюте и рублях, а также перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием фальшивых документов.

По преступлениям, связанным с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и иной военной техники за прошлый год возбудили 12 уголовных дел. Одно уголовное преследование началось после контрабанды табачной продукции на сумму более 323 млн в рублей.

16 уголовных дел возбуждено после выявления попыток контрабанды через таможенную границу наличных денежных средств и денежных инструментов. Сумма незаконно перемещенной гражданами наличности в прошедшем году составила 38,5 миллионов рублей. Одно из значимых выявлений – пресечение незаконного перемещения через таможенную границу 79 600 Евро.