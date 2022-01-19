Александр Дрозденко поздравил с 95-летием труженицу тыла из Сертолово

Глава Ленинградской области навестил Марию Ивановну Курнышеву, которой исполнилось 95 лет. Труженица тыла почти всю жизнь прожила в Сертолово.

Когда началась война, Марии Ивановне было всего 14 лет. В эти тяжелые годы она трудилась в поле пахарем. После окончания Великой Отечественной войны, юбилярша окончила педагогический техникум и работала в Сертолово в детских садах логопедом. Более 30 лет труженица тыла состоит в Совете ветеранов города.

Имениннице подарили на юбилей много цветов, бытовую технику для кухни и многое другое.

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