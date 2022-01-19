В Петербурге задержали банду наркоторговцев

Правоохранители задержали четырех участников банды наркоторговцев, специализирующуюся на торговле наркотиками в Петербурге и Ленобласти.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, запрещенные вещества они продавали через интернет-магазин в даркнете посредством закладок. Оплату брали криптовалютой.

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В ходе обысков в квартирах задержанных оперативники нашли 262 закладки с наркотиками общим весом почти 3 килограмма. Также были изъяты электронные весы, упаковочный материал, ноутбуки, средства сотовой связи и банковские карты.

Полиции уже установила причастность задержанных — трех мужчин 36, 32, 29 лет и 36-летней женщины — к попытками сбыта наркотиков на территории Василеостровского и Выборгского районов Петербурга, а также Выборгского района Ленобласти. Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности членов группы.