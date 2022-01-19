Бизнес предупредил кабмин о возможном росте цен на зарубежные товары

Алкоголь, косметика, бытовая химия и электроника, ввозимые в Россию из-за рубежа, могут подрожать.

Так, это связано с планами правительства ввести новые утилизационные правила для импортеров (для поставщиков из России и стран ЕАЭС ужесточение норм утилизации не предвидится). По данным РБК, несколько отраслевых объединений поставщиков направили обращение с предостережением на имя вице-премьера Виктории Абрамченко, курирующей экологию.

Представитель Абрамченко отметил, что письмо импортеров еще не рассмотрено, но вообще в России условия сравнительно либеральные, во многих странах нет возможности выбора – платить экологический сбор или самостоятельно утилизировать товары и упаковку.

Напомним, у правительства есть планы ввести к 2023 году 100-процентную утилизацию упаковки, по утилизации товаров действующие нормативы увеличиваются на 10%. В скором времени соответствующие поправки будут направлены в Госдуму.