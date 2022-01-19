Технический сбой в продуктовом магазине Волосово поднял цены на груши до 600 рублей

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
Screenshot_5
Фото: 47news

Местную жительницу в Волосово удивила цена на груши в сетевом магазине. Стоимость фрукта на короткое время увеличилась в 3 раза.

Об этом девушка поделилась с порталом 47news вечером, 19 января. «Неадекватный» ценник на груши местная жительница зафиксировала в прошедшие выходные в магазине розничной сети «Магнит». Стоимость популярного сорта «Конференция» составила 599 рублей 99 копеек за 1 кг.

Данный инцидент прокомментировали в пресс-службе торговой сети. Там колоссальный скачок в стоимости фруктов связали с техническом сбоем.

Сбой на эту категорию груш был именно в одном магазине. В этот же день в течение нескольких часов ценники поменяли, — приводит 47news сообщение пресс-службы сети.
Вам будет интересно
Технический сбой в продуктовом магазине Волосово поднял цены на груши до 600 рублей рост цен, Ленобласть, Волосово
Арсенал ножей под видом "сувенира" за 100 рублей пытался отправить в Австралию петербуржец
В международной посылке таможенники Пулково нашли несколько десятков ножей ручной работы.  Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западной таможни в среду, 19...
19.01.2022 47
Автор