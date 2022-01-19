Арсенал ножей под видом «сувенира» за 100 рублей пытался отправить в Австралию петербуржец

В международной посылке таможенники Пулково нашли несколько десятков ножей ручной работы.

Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западной таможни в среду, 19 января. Посылку с арсеналом ножей житель Петербурга хотел отправить в Австралию. Соответственно, документов на холодное оружие у него не было. Кроме того, посылку он оценил всего в 100 рублей, а в подробном описании указал, что это сувенир.

При досмотре содержимого отправления сотрудники таможенного поста обнаружили 75 ножей ручной работы. Клинки выполнены из металла серебристого цвета, рукоять изготовлена из дерева различных оттенков коричневого цвета с гравировкой. изделия предназначались для неизвестного адресата в далекой Австралии.

В действиях отправителя таможня усмотрела административное правонарушение.