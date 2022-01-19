Депутат предложил Шнурову перестать называть себя петербуржцем после нового клипа

Депутат Законодательного собрания Петербурга после выхода клипа Сергея Шнурова о проблемах уборки улиц от снега и мусора в Северной столице, предложил лишить музыканта «неофициального» звания «петербуржец».
Сергей Владимирович как человек, не сторонний политике, как никто знает то количество шагов, которые нужно произвести, чтобы склонить исполнительную власть к определенным действиям, иногда даже высказав ей слова поддержки. Но это все не про новый клип, особенно учитывая тот факт, что исполнитель, насколько мне известно, давно не живет в городе и для записи клипа был вынужден прилететь всего на несколько часов. Вот и приходит в голову мысль в качестве реакции на такое поведение — подумать о лишении исполнителя почетной, пусть и неофициальной, возможности называть себя петербуржцем, допуская перспективу в дальнейшем реабилитироваться», — цитирует депутата РИА Новости.
Напомним, скандальный видеоклип вышел на YouTube — канале группы «Ленинград». В нем артист и две обаятельные солистки поют о том, как Санкт-Петербург превращается в свалку отходов. Видеоряд решили «приправить» кадрами дворов, заваленных мусором и снежными сугробами.