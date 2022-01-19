Депутат предложил Шнурову перестать называть себя петербуржцем после нового клипа

Сергей Владимирович как человек, не сторонний политике, как никто знает то количество шагов, которые нужно произвести, чтобы склонить исполнительную власть к определенным действиям, иногда даже высказав ей слова поддержки. Но это все не про новый клип, особенно учитывая тот факт, что исполнитель, насколько мне известно, давно не живет в городе и для записи клипа был вынужден прилететь всего на несколько часов. Вот и приходит в голову мысль в качестве реакции на такое поведение — подумать о лишении исполнителя почетной, пусть и неофициальной, возможности называть себя петербуржцем, допуская перспективу в дальнейшем реабилитироваться», — цитирует депутата