Шнуров посвятил замусоренным и не убранным от снега улицам Петербурга новый клип

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров спел песню, где в свойственной ему манере, высмеял снежный и мусорный коллапс, произошедший в Северной Столице.

Музыкальный клип исполнитель выложил на YouTube — канале группы. В нем артист и две обаятельные солистки поют о том, как Санкт-Петербург превращается в свалку отходов. Видеоряд решили «приправить» кадрами дворов, заваленных мусором и снежными сугробами.

В свойственной исполнителю манере он высмеял сложившуюся в городе ситуацию, предъявив руководству города претензии из-за плохой уборки. Музыкальный клип уже расположился на втором месте в трендах видеохостинга. Полагаем, ответ от Смольного долго ждать не придется.

Ранее региональный оператор рассказывал, почему Мурино утопает в мусоре. В службе главной проблемой называли припаркованные во дворах машины, мешавшие проезду мусороуборочных машин.