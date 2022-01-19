На «Лыжные стрелы» пустят только с QR-кодом

Любителям активного отдыха придется предъявлять QR-коды при посадке в электричку «Лыжные стрелы».

Как сообщает пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Петербурга, первые «Лыжные стрелы» отправятся к лыжным трассам в Токсово и Шапки уже 23 января. Во время посадки пассажирам необходимо будет предъявлять QR-код о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании. Также обязательно наличие масок и перчаток.

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Как ранее сообщал ivbg.ru, с Финляндского вокзала до Токсово «Лыжные стрелы» отправятся 23 и 29 января, 6,12, 20, 26 февраля и 6,12, 20, 26 марта. В Шапки поезда полетят в эти же числа, но с главного вокзала Северной столицы. Посадочные талоны можно получить в отделах спорта администраций районов Петербурга.