Петербург и Ленобласть создадут единую информационную сеть контроля отходов

На заседании правительств Ленобласти и Санкт-Петербурга было решено создать единую систему, в которой будет отражаться обращение с твердыми коммунальными отходами.

Об одной из тем обсуждения на заседании правительств регионов рассказали в пресс-службе Правительства Ленобласти 19 января.

В ходе встречи губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поделился, что в планах региона перейти в скором времени к цивилизованной практике переработки максимального количества полезных фракций из ТКО, а контроль над процессом, в том числе через цифровизацию отрасли, позволит усилить экологическую безопасность и свести к минимуму возможность возникновения несанкционированных свалок.

Мы сегодня показали пример, как надо обсуждать вопросы развития двух субъектов, не обошли острые темы, в том числе экологическую безопасность и мусорную реформу, — заявил Александр Дрозденко.