Суд запретил сбрасывать отходы в реку Каменка, которые буквально забетонировали берег водоема

Кировский районный суд Петербурга удовлетворил иск природоохранной прокуратуры к компании, которая отходами забетонировала берег реки Каменка под Петербургом.

Об этом рассказали в пресс-службе ведомства в среду, 19 января. О том, что происходило на берегу водоема мы писали ранее. В середине ноября прошлого года местный житель поделился видеороликом с места слива отходов. Только спустя два месяца удалось привлечь предприятие к ответственности.

Природоохранный прокурор города Санкт-Петербурга направил исковое заявление в Кировский районный суд о запрете организации осуществлять сброс отходов с производственной площадки на территорию общего пользования и в реку Каменка, — отмечается в сообщении.