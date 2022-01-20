Грузовой поезд насмерть сбил мужчину под Приозерском

Трагедия произошла поздно вечером 19 января на 95 километре девятого пикета перегона Лосево – Громово в Приозерском районе Ленобласти.

Грузовой поезд сбил 43-летнего мужчину. Полученные травмы оказались смертельными. Известно, что пешеходного перехода на участке, где произошла авария, нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.