Грузовой поезд насмерть сбил мужчину под Приозерском

Автор: Гузель Галимова
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Трагедия произошла поздно вечером 19 января на 95 километре девятого пикета перегона Лосево – Громово в Приозерском районе Ленобласти.

Грузовой поезд сбил 43-летнего мужчину. Полученные травмы оказались смертельными. Известно, что пешеходного перехода на участке, где произошла авария, нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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19.01.2022 324
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