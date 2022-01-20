Байден стал одним из самых непопулярных президентов США

По результатам исследования аналитиков рейтинг Байдена оказался на низком уровне.

Как проинформировали в информационном агентстве «Красная весна», степень популярности Джо Байдена по итогам года работы президентом США составила меньше 50%. Это хуже подобных показателей прочих президентов страны, за исключением Дональда Трампа.

Отмечается, что рейтинг Джо Байдена в момент его вступления на пост президента был на уровне 57%. До августа, пока заболеваемость ковидом снижалась, уровень его поддержки составлял от 57% до 49%. Но из-за неудачного ухода американского контингента из Афганистана рейтинг «упал» до 43%. На декабрь минувшего года показатели главы Белого дома составляли 43% — 42%, а осложнившаяся эпидемиологическая ситуация опять снизила уровень поддержки до 40%.

Худшие результаты после первого года работы фиксировались только у предшественника Байдена на должности президента США — Дональда Трампа с рейтингом в 38,4%.