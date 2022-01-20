Предприятия могут столкнуться с перебоями в поставках свинца из-за новых правил утилизации

Бизнес предупредил о возможном дефиците свинца.

Из-за нового порядка утилизации аккумуляторных батарей мусорная реформа приведет к дефициту вторичного свинца. Новые правила вступят в силу с первого марта.

Представители бизнеса обратились с письмом к правительству России. Из-за нового порядка сбора и утилизации отработанных свинцово-кислотных аккумуляторов, который вступит в силу с 1 марта, использующие свинец предприятия могут столкнуться с перебоями в поставках, сообщает «Коммерсантъ». Обращение к кабмину подписали ведущие предприятия отрасли.

Согласно новым правилам утилизации, оператором в обращении со свинцово-кислотными аккумуляторами станет ФГУП «Федеральный экологический оператор». Авторы обращения опасаются, что нововведения разрушит старую инфраструктуру, в то время как новую создать не успеют. Кроме того, беспокойство представителей бизнеса вызывает и отсутствие информации о новом тарифе.