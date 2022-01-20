В больницах Петербурга от COVID-19 лечится более 200 жителей Ленобласти

Петербург активно взаимодействует с Ленобластью по вопросам оказания помощи пациентам с COVID-19.

На сегодняшний день, 20 января, в больницах Петербурга от COVID-19 лечат 224 пациентов, постоянно проживающих в Ленобласти.

«В прошлом году в городских стационарах прошли лечение около пяти с половиной тысяч жителей области, заболевших коронавирусной инфекцией. Так же и петербуржцы получают всю необходимую помощь в областных стационарах», – сказал вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев на совместном заседании правительств города и области.

Он также отметил, что за последнюю неделю в Петербурге увеличилось число заболевших COVID-19. При этом существенного роста количества госпитализаций не наблюдается. К работе привлекают студентов медицинских вузов.

Ранее Олег Эргашев анонсировал ужесточение covid-ограничений из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом, вызванного распространением штамма «омикрон».