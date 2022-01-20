Задержан подозреваемый в избиении до смерти мужчины в Гарболово. Им оказался сосед погибшего

Как сообщал ivbg.ru, в полицию Всеволожского района 16 января поступило сообщение о госпитализации 51-летнего безработного с тяжелыми травмами. Врачи диагностировали у него травмы головы, переломы ребер и ушибы. В этот же день мужчина скончался.

По информации ivbg.ru, 19 января задержан 40-летний подозреваемый. Его подозревают в избиении мужчины. По версии следствия, это произошло во время ссоры, кода ныне умерший возвращался домой с пилорамы.

Участники ссоры оказалась соседями по лестничной площадке. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.