В Петербурге рекомендовали отправлять класс на дистанционное обучение, даже если заболел один ученик

Управление Роспотрбнадзора по Петербургу рекомендовало школам переводить весь класс на дистанционное обучение, даже если заболел только один ученик. Это связано с быстрым распространением нового штамма «омикрон».

Если еще 10 января в городе на дистанционном обучении было только два класса, то сейчас из-за нового штамма к такой форме перешли 209 классов, заболели 390 учителей и 1100 школьников, рассказали в пресс-службе вице-губернатора города Ирины Потехиной.

Главный санитарный врач города Наталия Башкетова просит родителей не приводить ребенка в школу или детский сад при малейших признаках заболевания.

Отмечается, что штамм «омикрон» более заразный, поэтому при контакте с заболевшим вирус передаётся большему количеству людей. Кроме того, инкубационный период вместо пяти-восьми дней теперь сократился до двух-трех дней.

В Ленобласти на карантин закрыли 35 классов и восемь групп в детских садах.