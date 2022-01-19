В Ленобласти на карантин закрыли 35 классов и восемь групп в детских садах

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти на сегодняшний день, 19 января, нет образовательных учреждений, которые бы полностью были закрыты из-за коронавируса или ОРВИ.

На карантине сейчас находятся 35 классов в Волховского, Всеволожского, Киришского, Лодейнопольского, Сланцевского и Тихвинского районов, Сосновоборского городского округа. На «дистанционку» перешли 923 ученика. Об этом в разговоре с Online47 заявил глава комитета общего и профессионального образования Ленобласти Вероника Реброва.

Также на карантин закрыли восемь отдельных групп в семи детских садах – 148 детей.

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