Спасатели прекратили поиски нырнувшей после бани в Оредеж женщины, тело так и не нашли

Автор: Гузель Галимова
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Ночью 20 января спасатели прекратили поиски женщины, которая утонула в проруби реки Оредеж на глазах у двоих детей. Тело так и не было найдено.

Ранее ivbg.ru рассказывал, что утром 19 января в деревне Выра Гатчинского района Ленобласти местная жительница пошла после бани покупаться на реке Оредеж и исчезла. За происходящим наблюдали двое ее детей.

В итоге специалисты так и не смогли найти тело женщины. Три водолаза на протяжении четырех часов погружались в Оредеж, пытаясь найти тело. Как отметили спасатели, сейчас найти утопленницу очень тяжело — у реки высокая скорость течения.

 

Трагедия произошла из-за того, что женщина решили провести традиционное крещенское омовение в необорудованной проруби. Погибшая окунулась в место, где не было спасателей и правильного освещения.

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