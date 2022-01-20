Пассажиры избили водителя автобуса в Петербурге — видео

Инцидент произошел поздно вечером 19 января на остановке общественного транспорта у Сортировочного моста в Петербурге.

На 49-летнего водителя автобуса набросились двое пассажиров после того, как он сделал им замечание. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясение головного мозга и раной нижней губы. После оказания медицинской помощи его отправили на амбулаторное лечение.

Полицейские пока еще ищут дебошира, а вот его 26-летнего приятеля уже задержали. Его поместили в изолятор, известно, что ранее он уже был судим за разбой, кражи и грабежи. Возбуждено уголовное дело.