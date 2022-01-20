Гражданин Таджикистана избил свою жену до смерти в Никольском

Мужчина сам позвонил в полицию Тосненского района Ленобласти и сообщил, что в квартире в Никольском умерла его жена.

На теле женщины были обнаружены ссадины и синяки. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что женщина погибла от получения травмы туловища и кровопотери. У нее были сломаны ребра и повреждена селезенка.

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Позже был задержан супруг — 48-летний гражданин республики Таджикистан. Оперативники предполагают, что он до смерти избил свою жену. Возбуждено уголовное дело.

Известно, что въехал в Россию он въехал в июне 2019 года и не состоял на миграционном учете.