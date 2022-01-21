Тракторный парк горел шесть часов в Волосовском районе – видео

Пожар охватил 800 квадратных метров нежилого здания, расположенного в деревне Сельцо Волосовского района Ленинградской области.

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Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 20 января в 21:50. На место прибыли бригады 57, 119 и 120 пожарных частей – 16 человек и четыре спецмашины. Пожар был потушен 21 января в 04:00.

Информация о пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются.