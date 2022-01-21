Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям подготовиться к влиянию 5G-сетей на полеты

Автор: Александр Селиванов
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Росавиация рекомендовала авиакомпаниям проверить и подготовиться к влиянию 5G-сетей на приборы самолетов во время полетов в другие государства.

Как сообщает «Коммерсант», диапазон частот в сетях 5G близок к частотам бортовых радиовысотомеров, это гипотетически может повлиять на их работу. Сейчас однозначного ответа о подобном воздействии нет и не поступало от регуляторов США, ЕС или производителей самолетов.

Росавиация попросила провести внеочередное обучение сотрудников, организовать для них имитацию нестабильной работы.

Уведомление получили в «Аэрофлоте», S7, Utair и Red Wings. В «Аэрофлоте» отметили, что пилоты выполняют рекомендации, но отклонений в работе приборов не наблюдали.

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16.12.2021 454
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