Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям подготовиться к влиянию 5G-сетей на полеты

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям проверить и подготовиться к влиянию 5G-сетей на приборы самолетов во время полетов в другие государства.

Как сообщает «Коммерсант», диапазон частот в сетях 5G близок к частотам бортовых радиовысотомеров, это гипотетически может повлиять на их работу. Сейчас однозначного ответа о подобном воздействии нет и не поступало от регуляторов США, ЕС или производителей самолетов.

Росавиация попросила провести внеочередное обучение сотрудников, организовать для них имитацию нестабильной работы.

Уведомление получили в «Аэрофлоте», S7, Utair и Red Wings. В «Аэрофлоте» отметили, что пилоты выполняют рекомендации, но отклонений в работе приборов не наблюдали.