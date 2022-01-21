В небе над Финляндией запечатлели северное сияние

Автор: Александр Селиванов
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В северной части страны ночью наблюдали северное сияние.

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Очевидцам удалось заснять сполохи над Yllastunturi National park. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

На фото попали абсолютно все всплески, сполохи и затухания северного сияния этой ночи.

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15.01.2022 364
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