В небе над Финляндией запечатлели северное сияние

В северной части страны ночью наблюдали северное сияние.
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Очевидцам удалось заснять сполохи над Yllastunturi National park. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».
На фото попали абсолютно все всплески, сполохи и затухания северного сияния этой ночи.
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15.01.2022 364