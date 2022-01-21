В небе над Финляндией запечатлели северное сияние

В северной части страны ночью наблюдали северное сияние.

Источник: https://t.me/astrophotoboloto Источник: https://t.me/astrophotoboloto Источник: https://t.me/astrophotoboloto Источник: https://t.me/astrophotoboloto Источник: https://t.me/astrophotoboloto

Очевидцам удалось заснять сполохи над Yllastunturi National park. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

На фото попали абсолютно все всплески, сполохи и затухания северного сияния этой ночи.