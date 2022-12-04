Международный день объятий: почему обнимашки важны и где их можно найти?

Сегодня, 4 декабря, отмечается необычный праздник — Международный день объятий. Повторные праздничные мероприятия также проходят 21 января. Считается, что его придумали американские студенты. В 1986 году праздник официально признали и закрепили в календаре. Позже традиция обниматься в конкретный день перешла и в другие страны за счет теплоты и обмена позитивными эмоциями. Рассказываем, почему объятия важны и где их получить в Санкт-Петербурге и Ленобласти, если не с кем обняться.

Почему объятья важны?

Объятия важны для людей любого возраста, потому что дают чувство защищенности. Это происходит за счет выброса в кровь гормона окситоцина, который повышает иммунитет и стимулирует хорошее функционирование центральной нервной системы. В результате этого у человека улучшается самочувствие и он начинает позитивно смотреть на окружающий мир, в том числе и людей.

Специалисты рекомендуют как можно чаще обнимать маленьких детей, чтобы у них оставался стабильный эмоциональный фон, способствующий плодотворному умственному и физическому развитию ребенка.

Но подростки и взрослые люди также нуждаются в объятьях, поэтому психологи советуют обнимать своих близких не менее восьми раз в день. Поглаживания по голове, также играют важную роль. Каждому человеку для нормального самоощущения нужно как минимум 11 ласковых поглаживаний ежедневно.

Где получить объятья, если не с кем обняться?

Именно в этот день во многих странах мира, в том числе и в России, а также в Ленобласти молодежь устраивает флешмобы и другие мероприятия, в процессе которых можно обнять даже незнакомого человека.



Сейчас в связи с пандемией коронавируса ежегодные флешмобы, которые проводились с Петербурге и других городах Ленобласти, упразднили. Но будем надеяться, что скоро ситуация стабилизируется и теплые обнимашки найдут выход наружу.

В Северной столице запустили проект Obni(me), на котором проходят обнимательные встречи.

В официальной группе мероприятий сказано, что на встречах фактически проводят мини-тренинги на границы, эмоциональный интеллект и коммуникацию в разных формах.

Что предлагает проект:

классические встречи;

женский каддл;

формат «Телодвижение»;

формат «На грани»;

встреча в повязках на глазах;

кружок «ты мерзкий»;

встреча для людей старше 40 лет.

Подробности о каждом варианте встрече можно посмотреть тут.

Для того, чтобы стать участником проекта, нужно записаться на приглянувшийся формат встречи. Услуги платные. Встречи проходят на регулярной основе по несколько раз в неделю.