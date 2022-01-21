Олимпиада в Пекине оказалась под угрозой из-за посылки с «Омикроном» из Канады

В преддверии открытия 4 февраля Пекинской Олимпиады-2022 власти Китая пытаются сделать все возможное для недопущения распространения коронавируса.

Как известно, Олимпийские игры в Пекине должны проходить с 4-го по 20-е февраля текущего года. В преддверии мероприятия его организаторы столкнулись с новой угрозой, связанной с распространением «омикрон»-штамма коронавируса.

В Китае полагают, что новый штамм был ввезен в страну вместе с посылкой из Канады, которую доставляли через Соединенные Штаты и Гонконг.

Поскольку в КНР выявили первый случай заражения «омикроном», власти страны вынуждены принимать экстренные меры.