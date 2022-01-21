Недовольный клиент выстрелил в директора автосервиса в Санкт-Петербурге

Автор: Александр Селиванов
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Стрельба произошла на Хасанском рынке.

По информации телеграм-канала Раньше всех. Петербург, конфликт клиента и директора автосервиса закончился стрельбой на Хасанском рынке.

Предварительно неизвестно, что стало причиной причиной применения оружия со стороны клиента.

Информация о пострадавших неизвестна. На месте работают сотрудники полиции.

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27.12.2021 395
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