Недовольный клиент выстрелил в директора автосервиса в Санкт-Петербурге

Стрельба произошла на Хасанском рынке.
По информации телеграм-канала Раньше всех. Петербург, конфликт клиента и директора автосервиса закончился стрельбой на Хасанском рынке.
Предварительно неизвестно, что стало причиной причиной применения оружия со стороны клиента.
Информация о пострадавших неизвестна. На месте работают сотрудники полиции.
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27.12.2021 395