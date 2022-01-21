Госдума опубликовала путеводитель по выплатам для российских семей

Детские и иные выплаты в 2022 году меняются, часть из них становится больше, а где-то власти меняют условия получения. Госдума решила облегчить поиск для российских родителей и расставить точки на i, опубликовав специальный путеводитель.

Информацию о выплатах и положенных российским семьям мерах поддержки в 2022 году опубликовали в официальных соцсетях Госдумы. Авторы разделили свой пост на три категории:

Меры поддержки семей.

Семьи с 1 февраля 2022 года смогут получить единовременное пособие за рождение ребенка в размере 20 472 рубля независимо от доходов. Кроме того, увеличится также ежемесячная выплата по уходу за ребенком до полутора лет (7 667 руб.).

Ежемесячные выплаты за первого и второго ребенка до трех лет. В этом случае среднедушевой доход не должен превышать два прожиточных минимума. В среднем по стране пособие составит 12 274, однако сумма может отличаться в зависимости от норм, установленных регионом, а именно – установленных размеров прожиточного минимума для ребенка во II квартале 2021 года.

Пособие на детей от трех до семи лет будут выплачивать 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. В этом случае также, среднедушевой доход не должен превышать два прожиточных минимума. Семью при таких условиях признают малообеспеченной и имеющей право на такую меру поддержки. В среднем по стране он составляет 11—12 тысяч рублей, отмечается на Госуслугах.

Неполным семьям с детьми в возрасте от восьми до семнадцати лет в том числе положены выплаты. Проверять будут наличие имущества и применять правило нулевого дохода. Если среднедушевой доход не превышает размер прожиточного минимума, то, в среднем, родители-одиночки получат 5,6 тысячи рублей.

Беременным россиянкам выплатят 13 890 рублей, пособие равно минимальному размеру оплаты труда. Женщинам в положении, попавшим в трудную жизненную ситуацию, положено пособие в размере 6 896 рублей, но все так же – в зависимости от доходов.

Материнский капитал:

Эта выплата в 2022 году планируется с начала февраля в размере 524,5 тысячи рублей на первого ребенка и на второго – 168,6 тысячи рублей. В случае, если ранее права на эту выплату не было, то она составит 693,1 тысячи рублей.

450 тысяч рублей на ипотеку для многодетных семей:

Семьи с тремя и более детьми могут быть участниками программы по ипотеке, в рамках которой они получают 450 тысяч рублей. Эти средства можно направить на полное или частичное погашение жилищного кредита.

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Как уточнили в Госдуме, перечисленные выплаты и компенсации по рождению детей не облагаются налогом.