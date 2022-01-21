Поликлиники Ленобласти приостановят диспансеризацию и профосмотры

Медучреждения Ленинградской области также как и в Петербурге ограничат проведение плановой диспансеризации.

Об этом стало известно 47news в пятницу, 21 января. Данная мера необходима для перераспределения нагрузки врачей. Однако соответствующее распоряжение пока не подписано.

В поликлиниках 47-го региона планируют отменить профосмотры и плановые диспансеризации из-за распространения нового штамма Covid-19. После перераспределения нагрузки врачей направят к ковид-больным. Оказание плановой медицинской помощи в поликлиниках будет продолжено.

Половину рабочего времени врачей в поликлиниках занимают диспансеризация и профилактические осмотры, — уточнили в областном комитете здравоохранения.