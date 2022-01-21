19-летний парень погиб после катаний на «ватрушке» в Ленобласти

Автор: Анастасия Щербакова
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Зимнее развлечение в Тосненском районе Ленобласти закончилось трагедией. Молодой человек получил ушиб головного мозга и открытую черепно-мозговую травму. 

Несчастный случай произошел в среду, 19 января. В правоохранительных органах рассказали, что 19-летний юноша поступил в больницу с ушибом головного мозга и открытой черепно-мозговой травмой. Травмы он получил во время катания на «ватрушке» в поселке Шапки.

В медучреждение молодой человек попал не сразу. Госпитализировали его спустя время из квартиры в поселке Тельмана Тосненского района, где он и рассказал о случившемся. Несмотря на усилия врачей, 19-летний парень скончался в больнице.

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17.01.2022 190
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