Катание на «ватрушке» обернулось для подростка из Ленобласти сотрясением мозга

Несовершеннолетняя девушка получила серьезную травму, катаясь с горки в поселке Первомайское Выборгского района Ленобласти.

17-летняя девушка самостоятельно обратилась в травмпункт. Она рассказала, что упала и ударилась головой, катаясь на ватрушке. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Девушку госпитализировали.

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Следственный комитет напоминает жителям Ленобласти об опасности катания на «ватрушках», которые могут разогнаться до 60 километров в час, а на такой скорости управлять ими практически невозможно. Как следствие можно получить опасные травмы.