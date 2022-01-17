Катание на «ватрушке» обернулось для подростка из Ленобласти сотрясением мозга

Автор: Гузель Галимова
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Несовершеннолетняя девушка получила серьезную травму, катаясь с горки в поселке Первомайское Выборгского района Ленобласти.

17-летняя девушка самостоятельно обратилась в травмпункт. Она рассказала, что упала и ударилась головой, катаясь на ватрушке. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Девушку госпитализировали.

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