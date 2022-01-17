Катание на «ватрушке» обернулось для подростка из Ленобласти сотрясением мозга

Несовершеннолетняя девушка получила серьезную травму, катаясь с горки в поселке Первомайское Выборгского района Ленобласти.
17-летняя девушка самостоятельно обратилась в травмпункт. Она рассказала, что упала и ударилась головой, катаясь на ватрушке. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Девушку госпитализировали.
Вам будет интересно
За сутки, катаясь на коньках и «ватрушках», в Петербурге и Ленобласти травмировалось 10 детей. Они получили ушибы разной степени тяжести. Так,...
11.01.2022 242
Следственный комитет напоминает жителям Ленобласти об опасности катания на «ватрушках», которые могут разогнаться до 60 километров в час, а на такой скорости управлять ими практически невозможно. Как следствие можно получить опасные травмы.