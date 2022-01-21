Предпринимателю из Кингисеппа грозит уголовная ответственность за не выплату зарплат

Индивидуальный предприниматель в Кингисеппском районе Ленобласти задолжал своим сотрудникам порядка 1 млн рублей.
Как рассказали в пресс-службе Прокуратуры Ленобласти в пятницу, 21 января, ведомство провело проверку ИП после информации о задержке заработной платы.
Работодатель не платил в срок более двух месяцев иностранным гражданам на общую сумму больше 1 млн рублей. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).
Теперь расследование дела поставлено на контроль прокуратуры.
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