На Шри-Ланке туристы из России заплатят 14 тысяч долларов штрафа за собирание жуков

Суд Шри-Ланки приговорил россиян, собиравших жуков, к огромному штрафу и условному сроку.
Как стало известно РИА Новости в пятницу, 21 января, российские туристы провинились собиранием жуков. За это местный суд приговорил их к двум годам условного срока и штрафу.
Судья вынес решение о штрафе в 2 миллиона 888 тысяч рупий Шри-Ланки (примерно 14 200 долларов США на каждого), и еще условный срок в два года с испытательным периодом до 5 лет, — поделились в посольстве России в Коломбо.
Выписанный штраф необходимо выплатить до 11 марта, только так они смогут получить паспорта и вернуться на родину. В противном случае туристов ждет тюрьма.
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19.01.2022 190