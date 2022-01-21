На Шри-Ланке туристы из России заплатят 14 тысяч долларов штрафа за собирание жуков

Автор: Анастасия Щербакова
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Суд Шри-Ланки приговорил россиян, собиравших жуков, к огромному штрафу и условному сроку.

Как стало известно РИА Новости в пятницу, 21 января, российские туристы провинились собиранием жуков. За это местный суд приговорил их к двум годам условного срока и штрафу.

Судья вынес решение о штрафе в 2 миллиона 888 тысяч рупий Шри-Ланки (примерно 14 200 долларов США на каждого), и еще условный срок в два года с испытательным периодом до 5 лет, — поделились в посольстве России в Коломбо.

Выписанный штраф необходимо выплатить до 11 марта, только так они смогут получить паспорта и вернуться на родину. В противном случае туристов ждет тюрьма.

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