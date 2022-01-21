Маргинальная женщина устроила квартирный пожар второй раз за несколько лет в Сосновом Бору

Девушка поведала подробности жизни местной жительницы Соснового Бора, которая накануне устроила серьезный пожар в своей квартире. Подобное с ней происходит не в первый раз.

Видео полыхающей квартиры на втором этаже дома № 60 по улице Ленинградской поделились в соцсетях 21 января.

Как рассказала девушка Ольга, погорелец — сильно пьющая женщина. В помещении она держит собак, за которыми вовсе не следит. Кроме того, что у них истощенный вид, животные находятся часто на самовыгуле и «перекусали уже кучу народа».

Что касается ЧП, произошедшего накануне, Ольга отметила, что 8 лет назад погорелец и ее маргинальные приятели уже устраивали пожар на Ленинградской, 48.

Тогда при тушении залили помещения музыкальной школы, пришлось делать ремонт в подъезде на 2-м этаже, в квартирах на верхних этажах все было в копоти, — уточнила женщина.

Чудом в происшествии обошлось без жертв, однако Ольга теперь беспокоится, что подобная история может произойти вновь.

На этот раз обошлось и никто не погиб, а дальше что? Неужели нет никакой управы? Теперь она, вероятно, пойдёт жить на другой адрес — квартира-то сгорела, — заключила Ольга.