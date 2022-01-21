Появились кадры с места смертельной аварии в Кировском районе

Легковушка и грузовик столкнулись на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти накануне вечером. Появились кадры с места жуткого ДТП.

О дорожно-транспортном происшествии мы писали ранее. На 91-м километре трассы «Кола» в Кировском районе Ленобласти произошло лобовое столкновение грузовика и легковушки. В результате несчастного случая один человек погиб.

Позже в сети появились кадры с места аварии. Иномарка в результате столкновения буквально превратилась в груду металла. Погибшего водителя из нее деблокировали спасатели. Женщина, следовавшая как раз за машиной, которая попала под фуру, рассказала, что все произошло моментально.

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