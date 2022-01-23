Олега Тактарова избили в Мексике

Чемпион мира по смешанным единоборствам, 54-летний российский и американский актер и телеведущий Олег Тактаров пострадал на мексиканском курорте.
Конфликт произошел после того, как спортсмен заступился за девушку, у которой возникло недоразумение с охраной гостиницы.
«Я попросил не терроризировать людей. Сзади по голове ударили, думаю, бейсбольной битой. Гематома внутренняя», — рассказал Олег Тактаров
По наблюдениям бывшего чемпиона, по нему «десять человек скакали», предварительно надев на российского артиста наручники.
«Очнулся от того, что задыхаюсь, у меня майка была на носу, я хотел дышать, меня били. Один прыгал на наручниках. Какой-то леской мне стягивали ноги. Какая-то супермафиозная структура», — отметил Олег Тактаров
По словам Тактарова, избиение продолжалось минут сорок, и когда, наконец, приехала полиция, он вздохнул с облегчением. Так как каждую секунду думал, что умрет.
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