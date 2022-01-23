Товарищеский матч «Зенита» завершился массовой дракой с участием Дзюбы

Товарищеский матч «Зенита» и болгарского «Ботева» завершился массовой потасовкой с участием Артема Дзюбы.

Встречу пришлось завершить на 80-й минуте после фола полузащитника петербуржцев Вильмара Барриоса. Футболисты начали разговаривать на повышенных тонах и толкать друг друга. Дзюба, находившийся на скамейке запасных, после финального свистка вышел на поле и присоединился к потасовке. Арбитрам и представителям клубов пришлось разнимать футболистов, чтобы ситуация не дошла до массовой драки.

Товарищеский матч прошел в рамках тренировочного сбора в Дубае. Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе «Зенита» мячи забили Дзюба и Магомед Оздоев.